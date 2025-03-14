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Вест Хэм заинтересован в подписании звезды Лиона
Талантливый форвард проводит великолепный сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Вест Хэм" заинтересован в подписании звезды "Лиона".
Как сообщает издание Fichajes, 24-летний форвард "ткачей" Жорж Микаутадзе привлек внимание английского клуба, который ищет нового нападающего на следующий сезон. "Молотобойцы" внимательно следят за его прогрессом во Франции. "Лион" готов продать футболиста сборной Грузии уже этим летом, если им поступит предложение как минимум в размере 35 миллионов евро.
Отмечается, что другие клубы АПЛ также следят за развитием Микаутадзе в Лиге 1. Ранее появлялась информация о том, что его одноклубник, Райан Шерки, может переехать в Англию. В СМИ называли "Вест Хэм" одним из вариантов для игрока.
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В этом сезоне Жорж Микаутадзе забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 36 матчах за "Лион" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
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