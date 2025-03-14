Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах повторил рекорд по количеству полученных наград лучшему футболисту месяца в АПЛ, в седьмой раз одержав победу в этой номинации по итогам февраля в 2025 году.

32-летний египтянин забил 6 голов и отдал 4 ассиста в шести матчах за "Ливерпуль" в чемпионате Англии в феврале. Это его вторая награда в текущем сезоне. Нападающий получил такой же приз в ноябре прошлого года.

Mohamed Salah is relentless ????



The Egyptian King is your @EASPORTSFC Player of the Month for February ???????????? pic.twitter.com/fFSD4XkaeP — Premier League (@premierleague) March 14, 2025

Напомним, что Салах обошел в голосовании Бето с "Эвертона", Жан-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас", Янкуба Минте из "Брайтона", Джеда Спенса из "Тоттенхэма" и своего одноклубника Доминика Собослаи.

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Всего в этом сезоне Мохамед Салах забил уже 27 голов и отдал 17 ассистов в 29 матчах за "Ливерпуль" в АПЛ.