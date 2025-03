Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах повторил рекорд по количеству полученных наград лучшему футболисту месяца в АПЛ, в седьмой раз одержав победу в этой номинации по итогам февраля в 2025 году.

32-летний египтянин забил 6 голов и отдал 4 ассиста в шести матчах за "Ливерпуль" в чемпионате Англии в феврале. Это его вторая награда в текущем сезоне. Нападающий получил такой же приз в ноябре прошлого года.

Mohamed Salah is relentless ????



The Egyptian King is your @EASPORTSFC Player of the Month for February ???????????? pic.twitter.com/fFSD4XkaeP