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Тухель прокомментировал возможное возвращение футболиста Арсенала в сборную Англии

Англия

Он не вызывался в ряды национальной команды с 2022 года

Тухель прокомментировал возможное возвращение футболиста Арсенала в сборную Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал возможное возвращение Бена Уайта в команду

Он не отказался от вызова в сборную Англии, он хочет вернуться в национальную команду. Это вопрос игровой практики. Я думаю, что на данный момент пока рано говорить об этом, учитывая серьезность его травмы, от которой он лишь недавно восстановился. Я очень рад, что он вернулся на поле. Мы внимательно следим за его прогрессом в "Арсенале", — приводит слова Тухеля издание Football London.

Последний раз Бен Уайт получал вызов в сборную Англии накануне чемпионата мира 2022 года в Катаре, но во время проведения турнира возник конфликт с тренерским штабом "Трех львов" и он покинул расположение раньше времени.

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Добавим, что в этом сезоне 27-летний Бен Уайт принял участие в 16 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

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Арсенал (Лондон) Томас Тухель Национальная сборная Англии Бен Уайт
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Источник:
Football London
Опубликовал: Андрей Журба
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