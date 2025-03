Тренер команды Миколенко получил приз лучшему менеджеру февраля в АПЛ

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес получил приз лучшему менеджеру месяца в Английской Премьер-лиге по итогам февраля.

Для 61-летнего шотландского специалиста эта награда стала первой с марта 2013 года и одиннадцатой в целом в его карьере. По этому показателю он сравнялся с Пепом Гвардиолой. Только Арсен Венгер (15) и сэр Алекс Фергюсон (27) выигрывали больше таких индивидивудиальных призов в чемпионате Англии.

Unbeaten through February ????



David Moyes takes the award as @BarclaysFooty Manager of the Month pic.twitter.com/jaQ3PCkSdn