Тренер команды Миколенко получил приз лучшему менеджеру февраля в АПЛ

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес получил приз лучшему менеджеру месяца в Английской Премьер-лиге по итогам февраля.

Для 61-летнего шотландского специалиста эта награда стала первой с марта 2013 года и одиннадцатой в целом в его карьере. По этому показателю он сравнялся с Пепом Гвардиолой. Только Арсен Венгер (15) и сэр Алекс Фергюсон (27) выигрывали больше таких индивидивудиальных призов в чемпионате Англии.

Unbeaten through February ????



David Moyes takes the award as @BarclaysFooty Manager of the Month pic.twitter.com/jaQ3PCkSdn — Premier League (@premierleague) March 14, 2025

Напомним, что под руководством Дэвида Мойеса "ириски" не проиграли ни одного матча и набрали 9 очков в пяти турах АПЛ в прошлом месяце.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент его команда находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 33 зачетными баллами после 28-ми сыгранных туров.