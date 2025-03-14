  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер команды Миколенко получил приз лучшему менеджеру февраля в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер команды Миколенко получил приз лучшему менеджеру февраля в АПЛ

Англия
Обновлено

Заслуженно

Тренер команды Миколенко получил приз лучшему менеджеру февраля в АПЛ

Фото - Premier League

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес получил приз лучшему менеджеру месяца в Английской Премьер-лиге по итогам февраля.

Для 61-летнего шотландского специалиста эта награда стала первой с марта 2013 года и одиннадцатой в целом в его карьере. По этому показателю он сравнялся с Пепом Гвардиолой. Только Арсен Венгер (15) и сэр Алекс Фергюсон (27) выигрывали больше таких индивидивудиальных призов в чемпионате Англии.

Напомним, что под руководством Дэвида Мойеса "ириски" не проиграли ни одного матча и набрали 9 очков в пяти турах АПЛ в прошлом месяце.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент его команда находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 33 зачетными баллами после 28-ми сыгранных туров.

Читайте такжеСалах повторил рекорд по количеству полученных наград лучшему футболисту месяца в АПЛ
По теме
yellow-arrow
Тренер Ливерпуля высказался о будущем капитана команды
yellow-arrow
Борнмут - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025
yellow-arrow
Ключевой защитник Ливерпуля пропустит финал Кубка лиги
Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости