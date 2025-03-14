Санти Касорла рассказал о лучшем решении в своей карьере

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" откровенно рассказал о своих годах в Англии, влиянии травмы и развитии в "Арсенале". Среди его признаний особенно выделяется мысль о правильности выбора клуба.

"Чем лучше партнеры рядом, тем сильнее становишься сам. Лучшее решение, которое я принял – это переход в "Арсенал". Там я больше всего наслаждался игрой и больше всего вырос как футболист. Я всегда воспринимал Премьер-лигу как нечто далекое, но когда появился шанс, то не сомневался. Это было лучшее решение в моей карьере. Когда я приехал в "Арсенал", то понял, что это настоящий футбольный гигант. Ты сразу видишь масштаб клуба", – сказал Касорла.

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Особенно трогательными стали его воспоминания об Арсене Венгере.

"Я ожидал увидеть авторитарного тренера, но он оказался совсем другим – простым, человечным. Он другой тип лидера. Если бы Венгер не дал мне еще один год контракта, когда я восстанавливался от травмы, то я, вероятно, остался бы безработным. Эта деталь говорит о его величии", – сказал Касорла.

Напомним, что Санти Касорла выступал за лондонский "Арсенал" в период с 2012 года по 2018 год. В составе "канониров" испанский полузащитник провел 180 игр, в которых ему удалось отметиться 29 голами и 44 ассистами.