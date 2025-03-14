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Ключевой защитник Ливерпуля пропустит финал Кубка лиги

Англия

Он травмировался в матче Лиги чемпионов

Ключевой защитник Ливерпуля пропустит финал Кубка лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что ключевой защитник "Ливерпуля" пропустит финал Кубка лиги.

Трент Александер-Арнольд не сможет принять участие в матче с "Ньюкаслом". Нам стоит оценить его состояние. Мы не знаем, сколько времени это займет, но мы ожидаем, что он сможет вернуться к концу сезона.

Что касается Ибраима Конате, то я ожидаю, что он будет тренироваться с командой сегодня. Посмотрим, как он будет чувствовать себя, — добавил Слот.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:1, пен. 1:4) защитник "красных" Трент Александер-Арнольд получил травму на 73-й минуте. Ибраима Конате также не смог сыграть матч до конца.

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Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" за трофей Кубка английской лиги состоится на "Уэмбли" в воскресенье, 16-го марта. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

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Ливерпуль Ибраима Конате Трент Александер-Арнольд Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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