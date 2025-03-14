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Ключевой защитник Ливерпуля пропустит финал Кубка лиги
Он травмировался в матче Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что ключевой защитник "Ливерпуля" пропустит финал Кубка лиги.
Трент Александер-Арнольд не сможет принять участие в матче с "Ньюкаслом". Нам стоит оценить его состояние. Мы не знаем, сколько времени это займет, но мы ожидаем, что он сможет вернуться к концу сезона.
Что касается Ибраима Конате, то я ожидаю, что он будет тренироваться с командой сегодня. Посмотрим, как он будет чувствовать себя, — добавил Слот.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:1, пен. 1:4) защитник "красных" Трент Александер-Арнольд получил травму на 73-й минуте. Ибраима Конате также не смог сыграть матч до конца.
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Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" за трофей Кубка английской лиги состоится на "Уэмбли" в воскресенье, 16-го марта. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.
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