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Бруну Фернандеш отреагировал на слова совладельца Ман Юнайтед

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А также на критику легенды

Бруну Фернандеш отреагировал на слова совладельца Ман Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бруну Фернандеш вновь стал главной движущей силой "Юнайтед". В четверг он оформил второй хет-трик за клуб, сохранив шансы "Юнайтед" на трофей и место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Португалец одна из немногих фигур, которых похвалил совладелец "МЮ" сэр Джим Рэтклифф, назвав его "фантастическим футболистом" и признав, что без него команде было бы "очень трудно". В то же время некоторые другие игроки получили сокрушительную характеристику – "недостаточно хорошие" и "переплаченные".

Фернандеш признал, что подобные высказывания не могут не задевать.

"Ни одному игроку не нравится слышать, что он недостаточно хорош или что ему платят больше, чем он заслуживает. Но у каждого свой контракт. Клуб сам принимает решения по зарплатам и контрактам. Твоя задача - доказать, что ты важен для команды", – говорит Бруну.

Две недели назад экс-капитан "МЮ" Рой Кин раскритиковал Фернандеша, заявив, что только таланта для лидерства недостаточно. Португалец, отвечая на критику, продемонстрировал уважение, но не согласился с ней.

"У каждого есть свое мнение и это нормально. Рой Кин был замечательным капитаном, одним из лучших. Я его очень уважаю. Он высказывает свою точку зрения в эфире – это его работа. Я пытаюсь доказать, что он ошибается, но делаю это своим способом. Я не хочу никого копировать – просто хочу быть лучшим капитаном для команды.

Мне еще много над чем надо работать, как игроку, как капитану, как человеку. Но критика – это часть футбола, и она помогает мне становиться лучше", – сказал Фернандеш.

Добавим, что в этом сезоне на счету полузащитника 15 голов и 13 ассистов в 43-х матчах во всех турнирах.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
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