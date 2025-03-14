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Тренер Ливерпуля высказался о будущем капитана команды

Англия

Я знаю одно... (с)

Тренер Ливерпуля высказался о будущем капитана команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арне Слот, главный тренер "Ливерпуля", высказался о будущем капитана команды Вирджила ван Дейка, который истекает 30 июня 2025 года.

"Я не знаю, что сейчас происходит, но я знаю одно: я хочу, чтобы Вирджил был здесь в следующем году. Все остальное, контракт, переговоры... Это не то, чем я занимаюсь", - сказал Слот.

Ван Дейк в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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