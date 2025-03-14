Арне Слот, главный тренер "Ливерпуля", высказался о будущем капитана команды Вирджила ван Дейка, который истекает 30 июня 2025 года.

"Я не знаю, что сейчас происходит, но я знаю одно: я хочу, чтобы Вирджил был здесь в следующем году. Все остальное, контракт, переговоры... Это не то, чем я занимаюсь", - сказал Слот.