Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Микель Артета поделился ожиданиями от матча против Челси
Центральный поединок тура
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от матча против "Челси".
"Я думаю, что им тоже нравится играть в доминирующий футбол. Они очень агрессивно и высоко прессингуют своих соперников. У них есть очень много качественных игроков, которые могут проявить себя с индивидуальной точки зрения. Нам надо будет ограничить их самые сильные стороны. Я думаю, что это будет нашей важнейшей задачей на игру".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч между "Арсеналом" и "Челси" состоится в это воскресенье, 16-го марта. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера есть рабочие шансы на выход в основной этап Лиги Европы
- США усилили санкции в отношении России и нашли Украине замену для ATACMS - СМИ
- Главный тренер Ромы согласился с удалением своего игрока, а также стал на защиту Артема Довбыка
- Совладелец Ман Юнайтед рассказал о встрече с сэром Алексом Фергюсоном и его недовольстве после потери должности
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак