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Микель Артета поделился ожиданиями от матча против Челси

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Микель Артета поделился ожиданиями от матча против Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от матча против "Челси".

"Я думаю, что им тоже нравится играть в доминирующий футбол. Они очень агрессивно и высоко прессингуют своих соперников. У них есть очень много качественных игроков, которые могут проявить себя с индивидуальной точки зрения. Нам надо будет ограничить их самые сильные стороны. Я думаю, что это будет нашей важнейшей задачей на игру".

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Матч между "Арсеналом" и "Челси" состоится в это воскресенье, 16-го марта. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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