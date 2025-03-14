Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от матча против "Челси".

"Я думаю, что им тоже нравится играть в доминирующий футбол. Они очень агрессивно и высоко прессингуют своих соперников. У них есть очень много качественных игроков, которые могут проявить себя с индивидуальной точки зрения. Нам надо будет ограничить их самые сильные стороны. Я думаю, что это будет нашей важнейшей задачей на игру".