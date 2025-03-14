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Хавбек Манчестер Юнайтед, который восстанавливается после травмы, может сыграть против Лестера
Об этом рассказал наставник МЮ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мейсон Маунт близок к возвращению на поле после травмы. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что полузащитник может выйти на поле уже в воскресном матче.
"Я очень люблю Мейсона Маунта. Я знаю, как он страдал. Я знаю, что он все делает правильно - он правильно питается, его физическая форма идеальна.
Он был чемпионом Европы, он - талант. Когда игрок делает все так, как он делает, Маунт всегда будет иметь поддержку всех здесь, в клубе. Мы постараемся справиться с нагрузкой. Вы видели игроков, которые имели много проблем в свое время, но они могли оставаться в форме, и я очень верю в Мейсона.
Нам нужны такие игроки, как он. Думаю, он будет на скамейке запасных, посмотрим. Нам нужен он и каждый игрок. Если он будет в форме, я возьму его. Он не может играть много минут, но пять минут - это здорово".
Добавим, что в текущем сезоне Маунт сыграл 12 матчей - 403 минуты.
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