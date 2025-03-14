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Хавбек Манчестер Юнайтед, который восстанавливается после травмы, может сыграть против Лестера

Англия

Об этом рассказал наставник МЮ

Хавбек Манчестер Юнайтед, который восстанавливается после травмы, может сыграть против Лестера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мейсон Маунт близок к возвращению на поле после травмы. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что полузащитник может выйти на поле уже в воскресном матче.

"Я очень люблю Мейсона Маунта. Я знаю, как он страдал. Я знаю, что он все делает правильно - он правильно питается, его физическая форма идеальна.

Он был чемпионом Европы, он - талант. Когда игрок делает все так, как он делает, Маунт всегда будет иметь поддержку всех здесь, в клубе. Мы постараемся справиться с нагрузкой. Вы видели игроков, которые имели много проблем в свое время, но они могли оставаться в форме, и я очень верю в Мейсона.

Нам нужны такие игроки, как он. Думаю, он будет на скамейке запасных, посмотрим. Нам нужен он и каждый игрок. Если он будет в форме, я возьму его. Он не может играть много минут, но пять минут - это здорово".

Добавим, что в текущем сезоне Маунт сыграл 12 матчей - 403 минуты.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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