Астон Вилла летом собирается подписать звездного футболиста, который сияет в Бетисе

"Астон Вилла" следующим летом собирается подписать звездного футболиста "Бетиса".

Как сообщает издание Fichajes, клуб из Бирмингема следующим летом попытается подписать 32-летнего Иско. Очень опытный испанец восстановил свою форму под руководством Мануэля Пеллегрини и стал ключевой фигурой его команды. Известно, что по просьбе главного тренера команды Унаи Эмери, спортивный директор клуба Мончи сделает все возможное, чтобы подписать пятикратного победителя Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала".

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Несмотря на то, что будущее Иско остается неясным, "Бетис" попытается его удержать в команде на следующий сезон.

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В текущей кампании Иско забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 18 матчах на клубном уровне. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.