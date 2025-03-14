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Астон Вилла летом собирается подписать звездного футболиста, который сияет в Бетисе

Англия

Унаи Эмери лично хочет видеть его в команде

Астон Вилла летом собирается подписать звездного футболиста, который сияет в Бетисе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" следующим летом собирается подписать звездного футболиста "Бетиса".

Как сообщает издание Fichajes, клуб из Бирмингема следующим летом попытается подписать 32-летнего Иско. Очень опытный испанец восстановил свою форму под руководством Мануэля Пеллегрини и стал ключевой фигурой его команды. Известно, что по просьбе главного тренера команды Унаи Эмери, спортивный директор клуба Мончи сделает все возможное, чтобы подписать пятикратного победителя Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала".

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Несмотря на то, что будущее Иско остается неясным, "Бетис" попытается его удержать в команде на следующий сезон.

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В текущей кампании Иско забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 18 матчах на клубном уровне. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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