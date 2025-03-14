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Тренер Манчестер Сити: Брайтон - один из лучших клубов
Гвардиола выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" готовится к очередному испытанию в борьбе за место в Лиге чемпионов. На этот раз подопечным Пепа Гвардиолы будет противостоять "Брайтон".
Наставник "горожан" накануне матча выступил на пресс-конференции:
"Брайтон" - один из лучших клубов в плане работы на поле и вне его. У них молодой менеджер, который делает невероятные вещи.
Это неудивительно, потому что они очень хорошо чувствуют себя на рынке и в том, как они играют. Это не секрет. В таблице они заслуживают того, чтобы быть там".
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Брайтон" стартует 15 марта в 17:00 по Киеву.
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