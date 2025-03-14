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"Мы гордимся им". Артета высказался о дебютном вызове воспитанника Арсенала в сборную Англии
Настоящий пример для подражания
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал дебютный вызов Майлза Льиюса-Скелли в ряды национальной сборной Англии.
"Я очень горжусь им. Это очень важный момент в его карьере, а также для нашего клуба. Мы все очень рады за воспитанника нашей академии. Я не сомневаюсь, что Томас Тухель (главный тренер сборной Англии - ред.) поможет ему в развитии, ведь он один из лучших наставников мира".
"История Майлза Льюиса-Скелли вдохновляет. Это отличный пример для других молодых игроков, которые хотят видеть себя во взрослом футболе. За несколько месяцев ваша карьера может измениться в лучшую сторону. И это произошло не потому, что ему повезло, а потому, что он воспользовался своим шансом", — добавил Артета.
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Напомним, что Майлз Льюис-Скелли дебютировал за взрослую команду "Арсенала" в этом сезоне, проведя на данный момент уже 25 матчей в составе "канониров" и отметившись одним голом.
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