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Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола целится на возвращение в топ-4
Getty Images / Global Images Ukraine
После прошлого тура "горожане" были вынуждены покинуть зону топ-4, поскольку проиграли свой матч против "Ноттингем Форест". Теперь нужно не просто реабилитироваться за то поражение перед собственными болельщиками, но и вернуться в четверку, где, как считает наставник команды, они и должны быть. Но смогут ли они обыграть "Брайтон"?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 15 марта.
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Английская Премьер-лига. 29-й тур.
15 марта. 17:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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