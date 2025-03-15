Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После прошлого тура "горожане" были вынуждены покинуть зону топ-4, поскольку проиграли свой матч против "Ноттингем Форест". Теперь нужно не просто реабилитироваться за то поражение перед собственными болельщиками, но и вернуться в четверку, где, как считает наставник команды, они и должны быть. Но смогут ли они обыграть "Брайтон"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 15 марта.

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Английская Премьер-лига. 29-й тур.

15 марта. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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