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Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Пеп Гвардиола целится на возвращение в топ-4

Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После прошлого тура "горожане" были вынуждены покинуть зону топ-4, поскольку проиграли свой матч против "Ноттингем Форест". Теперь нужно не просто реабилитироваться за то поражение перед собственными болельщиками, но и вернуться в четверку, где, как считает наставник команды, они и должны быть. Но смогут ли они обыграть "Брайтон"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 15 марта.

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Английская Премьер-лига. 29-й тур.

15 марта. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Брайтон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Пеп Гвардиола смотреть футбол онлайн Фабиан Хюрцелер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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