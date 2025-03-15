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Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Илья Забарный ждет в гости Ярмолюка и компанию

Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Потенциальное украинское дерби в АПЛ — это всегда интересно для любого украинского любителя футбола. Особенно интересно, когда в матче нет очевидного фаворита и аутсайдера и игра может завершиться с любым счетом.

Забарный наконец отбыл три матча дисквалификации и готов возвращаться в стартовый состав. Ярмолюк надеется получить свое место в старте.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 15 марта.

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Английская Премьер-лига. 29-й тур.

15 марта. 19:30. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Борнмут" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Брентфорд (Лондон) АПЛ Андони Ираола Борнмут Егор Ярмолюк Илья Забарный Томас Франк смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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