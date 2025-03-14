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Борнмут — Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Интересный матч нас ожидает
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 15 марта состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Брентфордом".
"Вишни" попытаются добыть 3 очка, чтобы вернуться в борьбу за место в топ-5. Гости же после поражения от "Астон Виллы" будут стараться реабилитироваться и приложат максимум усилий для победы.
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Команды начнут игру в 18:30 по киевскому времени. Транслировать этот поединок в прямом эфире будет канал Setanta Sports.
Английская Премьер-лига, 29 тур
15 марта, 18:30. "Виталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Крейг Поусон (Англия)
Прямая трансляция: Setanta Sports
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