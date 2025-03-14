  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я получил предложение". Фернандеш мог покинуть Манчестер Юнайтед летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я получил предложение". Фернандеш мог покинуть Манчестер Юнайтед летом

Англия

Бруну мог покинуть красных дьяволов

"Я получил предложение". Фернандеш мог покинуть Манчестер Юнайтед летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, что летом получил предложение от другого клуба.

"Я встретился с клубом, потому что имел предложение. Мы обсудили возможность моего ухода или того, чтобы я остался. Они объяснили, чего от меня ждут. Я лишь спросил, видят ли они меня частью будущего команды или нет.

Тогда я также разговаривал с Эриком тен Хагом. Он был со мной откровенным, как и клуб. Они ясно дали понять, что рассчитывают на меня. Я подумал, что мы сможем добиться успеха", - сказал футболист.

Фернандеш в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 15 голов и отдал 13 ассистов.

Читайте такжеБруну Фернандеш отреагировал на слова совладельца Ман Юнайтед
По теме
yellow-arrow
Борнмут — Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Таловеров: Переход в Чемпионшип - для меня это однозначно шаг вперед
yellow-arrow
Саутгемптон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 29 тура АПЛ на 15.03.2025
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости