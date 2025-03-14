"Я получил предложение". Фернандеш мог покинуть Манчестер Юнайтед летом

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, что летом получил предложение от другого клуба.

"Я встретился с клубом, потому что имел предложение. Мы обсудили возможность моего ухода или того, чтобы я остался. Они объяснили, чего от меня ждут. Я лишь спросил, видят ли они меня частью будущего команды или нет.

Тогда я также разговаривал с Эриком тен Хагом. Он был со мной откровенным, как и клуб. Они ясно дали понять, что рассчитывают на меня. Я подумал, что мы сможем добиться успеха", - сказал футболист.