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Арсенал – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Возможно, после забитого гола Зинченко получит игровое время?

Арсенал – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посреди недели Александр Зинченко наконец получил шанс выйти в стартовом составе "Арсенала". Он вышел играть в полузащите и даже отметился голом в ворота "ПСВ". Возможно, тот перформанс украинца убедит Артету давать Александру больше игрового времени даже в таких матчах, как против "Челси"?

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке или на канале Setnata Sports Premium, который доступен на Киевстар ТВ.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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