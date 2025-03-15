Арсенал – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди недели Александр Зинченко наконец получил шанс выйти в стартовом составе "Арсенала". Он вышел играть в полузащите и даже отметился голом в ворота "ПСВ". Возможно, тот перформанс украинца убедит Артету давать Александру больше игрового времени даже в таких матчах, как против "Челси"?

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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