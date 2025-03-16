Арсенал – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Артета планирует не отставать от "Ливерпуля" и хотя бы в теории навязать какую-то борьбу за чемпионство. Мареска же мечтает попасть в топ-4 и играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Для достижения целей обеим командам нужно побеждать, но кто из них прямо сейчас сильнее?

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 марта. 15:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

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