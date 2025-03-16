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Арсенал – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Чьи амбиции сильнее?

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Артета планирует не отставать от "Ливерпуля" и хотя бы в теории навязать какую-то борьбу за чемпионство. Мареска же мечтает попасть в топ-4 и играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Для достижения целей обеим командам нужно побеждать, но кто из них прямо сейчас сильнее?

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 марта. 15:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке или на канале Setnata Sports Premium, который доступен на Киевстар ТВ.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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