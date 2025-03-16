Фулхэм – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Как ни странно, но "Фулхэм" проводит гораздо лучший сезон, чем "Тоттенхэм", пока они идут выше в турнирной таблице и команды разделяют 8 очков. Возможно, именно после этого матча "шпоры" сократят отставание, но для этого нужно побеждать.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 марта. 15:30. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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