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Фулхэм – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу против Марку Силвы
Getty Images / Global Images Ukraine
Как ни странно, но "Фулхэм" проводит гораздо лучший сезон, чем "Тоттенхэм", пока они идут выше в турнирной таблице и команды разделяют 8 очков. Возможно, именно после этого матча "шпоры" сократят отставание, но для этого нужно побеждать.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.
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Английская Премьер-лига. 29-й тур.
16 марта. 15:30. Лондон. "Крейвен Коттедж"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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