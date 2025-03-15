Ливерпуль – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги

Без преувеличения, вероятная победа "Ньюкасла" в финале Кубка Английской Лиги будет историческим достижением. Клуб выигрывает трофей после стольких лет и впервые под руководством владельцев из Саудовской Аравии.

Проект "сорок" выглядит симпатично и то, что они уже второй раз в финале Кубка Лиги, лишь подтверждает, что там все делают правильно. Получится ли у них выиграть трофей со второй попытки за последние годы?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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