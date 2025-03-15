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Ливерпуль – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги
Эдди Гау мечтает выиграть трофей с "сороками"
Getty Images / Global Images Ukraine
Без преувеличения, вероятная победа "Ньюкасла" в финале Кубка Английской Лиги будет историческим достижением. Клуб выигрывает трофей после стольких лет и впервые под руководством владельцев из Саудовской Аравии.
Проект "сорок" выглядит симпатично и то, что они уже второй раз в финале Кубка Лиги, лишь подтверждает, что там все делают правильно. Получится ли у них выиграть трофей со второй попытки за последние годы?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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