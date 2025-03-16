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Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги

Англия

Арне Слот ищет реабилитации после вылета из Лиги Чемпионов

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если что-то может поднять настроение болельщиков мерсисайдцев после вылета из Лиги Чемпионов, то это трофей в руках любимой команды. У "Ливерпуля" есть шанс второй раз подряд выиграть Кубок Лиги и это неплохой шанс немного подсластить горькую неделю.

Соперником выступает "Ньюкасл" и именно мерсисайдцы являются фаворитами в этом матче. Нужно только серьезно настроиться на игру и ни в коем случае не допустить недооценки соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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Кубок Английской Лиги. Финал.

16 марта. 18:30. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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