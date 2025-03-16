Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги
Арне Слот ищет реабилитации после вылета из Лиги Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Если что-то может поднять настроение болельщиков мерсисайдцев после вылета из Лиги Чемпионов, то это трофей в руках любимой команды. У "Ливерпуля" есть шанс второй раз подряд выиграть Кубок Лиги и это неплохой шанс немного подсластить горькую неделю.
Соперником выступает "Ньюкасл" и именно мерсисайдцы являются фаворитами в этом матче. Нужно только серьезно настроиться на игру и ни в коем случае не допустить недооценки соперника.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Кубок Английской Лиги. Финал.
16 марта. 18:30. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта
- Экс-игрок участника УПЛ вспомнил, как Шахтер щедро отблагодарил футболистов за победу над Динамо. И наоборот
- Гагарин ответил всем, кто не понимает целесообразности матчей Кривбасса в Кривом Роге
- Главный тренер Арсенала прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал ЛЧ
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех