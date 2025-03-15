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Манчестер Сити – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Поединок за шесть очков
Getty Images/Global Images Ukraine
Отрыв между "Манчестер Сити" и "Брайтоном" составляет всего один зачетный пункт. Команды сражаются не просто за еврокубки, а за зону Лиги чемпионов. Хотя пока в топ-4 они не входят. В первом круге "чайки" одержали волевую победу со счетом 2:1. Как же будет в этот раз?
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Английская Премьер-лига, 29 тур
15 марта, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Трансляція матч Манчестер Сіті - БрайтонСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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