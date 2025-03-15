Манчестер Сити – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Отрыв между "Манчестер Сити" и "Брайтоном" составляет всего один зачетный пункт. Команды сражаются не просто за еврокубки, а за зону Лиги чемпионов. Хотя пока в топ-4 они не входят. В первом круге "чайки" одержали волевую победу со счетом 2:1. Как же будет в этот раз?

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Английская Премьер-лига, 29 тур

15 марта, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матч Манчестер Сіті - Брайтон Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>