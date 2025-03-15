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"Мне нужно еще глубже погрузиться в культуру": Томас Тухель – о пении гимна Англии
Объяснил решение
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На следующей неделе, а именно 21 и 24 марта, состоятся матчи сборной Англии в квалификации ЧМ-2026 против Албании и Латвии.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что не собирается исполнять гимн Англии.
"Это значит для меня очень многое, могу вас заверить. Но я чувствую, что из-за его важности, силы и эмоциональности я должен заслужить право его петь.
Это не просто данность. Вы не можете просто взять и спеть его. Поэтому я решил не петь гимн в своих первых матчах.
Я должен заслужить это своими результатами, построением команды, качественной работой и созданием атмосферы, в которой, возможно, даже вы сами скажете: "Теперь время спеть, он заслужил это, теперь он настоящий англичанин".
Может быть, мне нужно еще глубже погрузиться в культуру, заслужить это от вас, от игроков, от болельщиков, чтобы все почувствовали: "Он должен петь гимн, он один из нас, он тренер Англии, он должен его исполнить".
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