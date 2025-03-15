Ньюкасл анонсирует строительство нового стадиона в парке Лизес

"Ньюкасл" планирует строительство нового стадиона вместимостью 65 тысяч, нынешний стадион "Ньюкасла" рассчитан на 52,3 тысячи зрителей.

Как отмечает Daily Mail, стадион будет построен в парке Лизес, расположенном рядом с нынешней ареной команды. Теперь руководство "сорок" ожидает одобрения проекта от городского совета.

Добавим, что возможность реконструкции "Сент-Джеймс Парк" не рассматривается.