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Ньюкасл анонсирует строительство нового стадиона в парке Лизес
Нынешний стадион был построен в 1892 году
Фото: nufc.co.uk
"Ньюкасл" планирует строительство нового стадиона вместимостью 65 тысяч, нынешний стадион "Ньюкасла" рассчитан на 52,3 тысячи зрителей.
Как отмечает Daily Mail, стадион будет построен в парке Лизес, расположенном рядом с нынешней ареной команды. Теперь руководство "сорок" ожидает одобрения проекта от городского совета.
Добавим, что возможность реконструкции "Сент-Джеймс Парк" не рассматривается.
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Источник:dailymail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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