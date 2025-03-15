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Ньюкасл анонсирует строительство нового стадиона в парке Лизес

Англия

Нынешний стадион был построен в 1892 году

Ньюкасл анонсирует строительство нового стадиона в парке Лизес

Фото: nufc.co.uk

Новина українською

"Ньюкасл" планирует строительство нового стадиона вместимостью 65 тысяч, нынешний стадион "Ньюкасла" рассчитан на 52,3 тысячи зрителей.

Как отмечает Daily Mail, стадион будет построен в парке Лизес, расположенном рядом с нынешней ареной команды. Теперь руководство "сорок" ожидает одобрения проекта от городского совета.

Добавим, что возможность реконструкции "Сент-Джеймс Парк" не рассматривается.

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Источник:
dailymail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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