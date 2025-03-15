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"Он будет с нами на следующей неделе": Артета анонсировал возвращение лидера Арсенала
Уже в апреле будет ближе к хорошей форме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возобновление от травмы лидера команды Букайо Сака:
“Он будет с нами на следующей неделе. Надеюсь, будет работать с мячом.
Это означает, что он бьет и бежит. Он уже многое сделал на поле. Следующее – интегрировать более соревновательные тренировки и посмотреть, как он справится”, – сказал Артета.
Сака травмировался в матче 17 тура АПЛ против "Кристал Пэлас" 21 декабря. С этого времени он пропустил 18 поединков во всех турнирах.
Несмотря на это, Букайо все еще является наиболее результативным футболистом команды в АПЛ – на его счету пять голов и 10 ассистов.
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