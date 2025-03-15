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Мареска заявил, кто станет основным вратарем Челси
Завтра он сыграет против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал, какого голкипера из "Челси" считает основным.
Им стал Роберт Санчес, однако в феврале голкипер провел в запасе все 4 матча в АПЛ.
Мареска объяснил отсутствие Санчеса в феврале Бену Джейкобсу:
"Роберту потребовались несколько выходных, чтобы разгрузиться ментально, и теперь он вернулся. Надеюсь, нам не придется менять вратаря в АПЛ до конца сезона, ведь изначально идея заключалась в том, чтобы не менять вратарей, но иногда приходится вносить коррективы и быть гибким", — сказал главный тренер "Челси".
Добавим, что в АПЛ Санчес сыграл в 22 играх, в которых провел 5 матчей "на ноль" и пропустил 27 мячей.
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