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Ван Дейк прокомментировал свое будущее в Ливерпуле
Намекнул на то, что остается?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал продление контракта с завершающимся в июне этого года клубом.
“Пока я спокоен к вам, ребята, не нужно паниковать, что бы ни произошло в будущем.
Если бы я волновался, вы бы увидели, что я играю немного озабоченным, но это не так”, – сказал Ван Дейк.
Нидерландец выступает в составе “Ливерпуля” с января 2018 года. В последний раз он продлевал контракт в августе 2021 года.
В нынешнем сезоне ван Дейк провел 40 матчей во всех турнирах.
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