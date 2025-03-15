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Ван Дейк прокомментировал свое будущее в Ливерпуле

Англия

Намекнул на то, что остается?

Ван Дейк прокомментировал свое будущее в Ливерпуле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал продление контракта с завершающимся в июне этого года клубом.

“Пока я спокоен к вам, ребята, не нужно паниковать, что бы ни произошло в будущем.

Если бы я волновался, вы бы увидели, что я играю немного озабоченным, но это не так”, – сказал Ван Дейк.

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Нидерландец выступает в составе “Ливерпуля” с января 2018 года. В последний раз он продлевал контракт в августе 2021 года.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 40 матчей во всех турнирах.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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