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Полузащитник Ливерпуля рассказал об эмоциях от вызова в сборную Англии
Заслужил своей игрой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" рассказал об эмоциях от вызова в сборную Англии.
Кёртис Джонс считает, что вызов в национальную сборную он заслужил своей игрой за "Ливерпуль".
"Я в восторге. То, что меня вызвали, показывает, насколько хорошо я играю за свой клуб
Мне просто нужно продолжать усердно работать. Я узнал об этом примерно за час до объявления состава команды, получив сообщение о том, что меня выбрали", - сказал Джонс.
Полузащитник "Ливерпуля" вспомнил ранний разговор с тренером сборной Томасом Тухелем.
"Пару месяцев назад мы созванивались по Zoom. Томас показался мне отличным человеком — очень простым. На его лице была улыбка. Мы говорили о наших детях.
Он сказал, что доволен моим сезоном и что мне нужно продолжать в том же духе. Это был приятный разговор. Очевидно, что он мой поклонник. Так сложно попасть в сборную Англии, где так много талантливых ребят. Но я знаю, что должен делать — регулярно играть в этом клубе, забивать голы и помогать команде". – вспомнил Кёртис Джонс.
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В этом сезоне Джонс сыграл 36 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.
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