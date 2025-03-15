Нападающий Ньюкасла: Не думаю о будущем

Нападающий "Ньюкасла" признался, что пока не думает о своём будущем.

Александер Исак сказал, что он с командой сосредоточены на воскресном матче и не думает ни о чём другом.

"Что касается моего будущего, то я не думаю ни о чём таком. Я много раз говорил в течение сезона: просто сосредоточься на работе, и сейчас, наверное, самое неподходящее время думать о чём-то ещё, так что мы сосредоточены только на воскресном матче, на том, чтобы хорошо сыграть и, надеюсь, привезти трофей в Ньюкасл". - заявил Исак.

Шведский нападающий ответил, подпишет ли он новый контракт с клубом летом.

"Я уже говорил, что не особо думаю о лете, но да, это, вероятно, станет темой для обсуждения после окончания сезона", - сказал Исак.

В этом сезоне Александер Исак сыграл в 32-х матчах "Ньюкасла" во всех турнирах. На его счету 22 забитых гола и 5 ассистов. Контракт шведского футболиста с клубом действителен до 2028 года.

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"Ньюкасл" сыграет с "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги 16 марта в 18:30 по киевскому времени.