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Томас Тухель объяснил, почему вызвал нападающего Астон Виллы в сборную Англии
Заслужил?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему вызвал нападающего "Манчестер Юнайтед", который в рамках аренды выступает в "Астон Вилле", Маркуса Рашфорда.
"Маркус оказал огромное влияние в "Астон Вилле"... Его энергия впечатляет, он здорово отрабатывает в контр прессинге и в обороне, и у меня было сильное ощущение, что мы должны пригласить его, чтобы подтолкнуть его к тому, чтобы он оставался на этом уровне и не возвращался к старым привычкам", — цитирует Тухеля журналист Мигель Дилейни в X.
Напомним, что в составе сборной Англии Рашфорд отыграл 60 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей.
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