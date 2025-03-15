Томас Тухель объяснил, почему вызвал нападающего Астон Виллы в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему вызвал нападающего "Манчестер Юнайтед", который в рамках аренды выступает в "Астон Вилле", Маркуса Рашфорда.

"Маркус оказал огромное влияние в "Астон Вилле"... Его энергия впечатляет, он здорово отрабатывает в контр прессинге и в обороне, и у меня было сильное ощущение, что мы должны пригласить его, чтобы подтолкнуть его к тому, чтобы он оставался на этом уровне и не возвращался к старым привычкам", — цитирует Тухеля журналист Мигель Дилейни в X.