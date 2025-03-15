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Томас Тухель объяснил, почему вызвал нападающего Астон Виллы в сборную Англии

Англия
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Томас Тухель объяснил, почему вызвал нападающего Астон Виллы в сборную Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему вызвал нападающего "Манчестер Юнайтед", который в рамках аренды выступает в "Астон Вилле", Маркуса Рашфорда.

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"Маркус оказал огромное влияние в "Астон Вилле"... Его энергия впечатляет, он здорово отрабатывает в контр прессинге и в обороне, и у меня было сильное ощущение, что мы должны пригласить его, чтобы подтолкнуть его к тому, чтобы он оставался на этом уровне и не возвращался к старым привычкам", — цитирует Тухеля журналист Мигель Дилейни в X.

Напомним, что в составе сборной Англии Рашфорд отыграл 60 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей.

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Англия Томас Тухель Маркус Рашфорд
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Источник:
MiguelDelaney
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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CVK1993 (Рівне)
15.03.2025 в 13:06
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
15.03.2025 в 13:06
Заслужив
Ответить
0
0

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