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Челси заинтересовался опорником Спортинга

Англия

Сейчас Дариу Эссугу находится в аренде в Лас-Пальмасе

Челси заинтересовался опорником Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" хочет купить опорника "Спортинга", сообщает A Bola.

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По информации издания, "Челси" заинтересовался 20-летним португальцем Дариу Эссугу, сейчас на правах аренды выступает за "Лас-Пальмас". Отмечается, что аренда между игроком и испанским клубом продолжается до лета 2025, после чего Дариу Эссугу вернется в "Спортинг".

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Добавим, что "Челси" готов отдать за игрока 22 миллиона евро.

Напомним, что за "Лас-Пальмас" Эссугу сыграл в 17 матчах, в которых отличился 1 голом.

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Источник:
abola
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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