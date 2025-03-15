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Челси заинтересовался опорником Спортинга
Сейчас Дариу Эссугу находится в аренде в Лас-Пальмасе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" хочет купить опорника "Спортинга", сообщает A Bola.
По информации издания, "Челси" заинтересовался 20-летним португальцем Дариу Эссугу, сейчас на правах аренды выступает за "Лас-Пальмас". Отмечается, что аренда между игроком и испанским клубом продолжается до лета 2025, после чего Дариу Эссугу вернется в "Спортинг".
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Добавим, что "Челси" готов отдать за игрока 22 миллиона евро.
Напомним, что за "Лас-Пальмас" Эссугу сыграл в 17 матчах, в которых отличился 1 голом.
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