Челси заинтересовался опорником Спортинга

"Челси" хочет купить опорника "Спортинга", сообщает A Bola.

Читайте также Челси неожиданно оформляет трансфер главного таланта Спортинга

По информации издания, "Челси" заинтересовался 20-летним португальцем Дариу Эссугу, сейчас на правах аренды выступает за "Лас-Пальмас". Отмечается, что аренда между игроком и испанским клубом продолжается до лета 2025, после чего Дариу Эссугу вернется в "Спортинг".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Челси" готов отдать за игрока 22 миллиона евро.

Напомним, что за "Лас-Пальмас" Эссугу сыграл в 17 матчах, в которых отличился 1 голом.