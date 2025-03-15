"Моя девушка отругает меня за эти слова". Полузащитник Ливерпуля с юмором рассказал об отцовстве

Полузащитник "Ливерпуля" с юмором рассказал об отцовстве.

Кёртис Джонс, недавно ставший отцом, рассказал об этом периоде.

"Это потрясающе. Моя девушка отругает меня за эти слова, но мне легко их произносить. Ребёнок прекрасно спит. Моя девушка всегда говорит: "Не сглазь!". Но ей уже пять месяцев, так что я не думаю, что что-то изменится", - с юмором сказал футболист.

Джонс рассказал, что изменилось в его жизни.

"Став отцом, я изменился. Это заставило меня понять, что в жизни есть нечто большее, чем быть футболистом. Сейчас самое важное — быть хорошим отцом и следить за тем, чтобы дома ребёнок чувствовал себя счастливым.

Наличие собственного ребёнка тоже помогает, когда дела идут не очень хорошо, потому что я прихожу домой, вижу её и не хочу приносить с собой на дом рабочие проблемы.

Я мог бы сделать хет-трик или плохо сыграть, но как только я вижу её, я забываю обо всём остальном. Всё дело в том, чтобы проводить с ней время", - сказал Джонс.