Главный тренер "Тоттенхэма" рассказал о своём будущем в клубе

По словам Анге Постекоглу, внимания к нему стало больше, но он продолжается заниматься любимым делом, несмотря на ситуацию в клубе.

"Да, внимание стало более пристальным, потому что стало больше шума, но это не значит, что это должно вас затрагивать.

Я люблю то, что я делаю. Я встаю каждый день, принимаю вызов, смотрю, какие есть возможности, и продолжаю двигаться.

Существует много шума. Я думаю, что в этом всегда есть две стороны. Одна из них — люди как бы критически анализируют то, что я делаю. Другая — как история о менеджере, находящемся под давлением, — люди от этого приходят в восторг.

Независимо от того, что произошло против "АЗ", я бы все равно пошел домой и спросил своих детей, как прошел концерт. Моя жизнь продолжается. Это не настолько подавляюще, чтобы я чувствовал необходимость все это блокировать или реагировать на это. Это меня не беспокоит", - сказал Постекоглу.