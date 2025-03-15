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Главный тренер Тоттенхэма рассказал о своём будущем в клубе

Англия

Спойлер - не переживает

Главный тренер Тоттенхэма рассказал о своём будущем в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" рассказал о своём будущем в клубе

По словам Анге Постекоглу, внимания к нему стало больше, но он продолжается заниматься любимым делом, несмотря на ситуацию в клубе.

"Да, внимание стало более пристальным, потому что стало больше шума, но это не значит, что это должно вас затрагивать.

Я люблю то, что я делаю. Я встаю каждый день, принимаю вызов, смотрю, какие есть возможности, и продолжаю двигаться.

Существует много шума. Я думаю, что в этом всегда есть две стороны. Одна из них — люди как бы критически анализируют то, что я делаю. Другая — как история о менеджере, находящемся под давлением, — люди от этого приходят в восторг.

Независимо от того, что произошло против "АЗ", я бы все равно пошел домой и спросил своих детей, как прошел концерт. Моя жизнь продолжается. Это не настолько подавляюще, чтобы я чувствовал необходимость все это блокировать или реагировать на это. Это меня не беспокоит", - сказал Постекоглу.

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Напомним, что "Тоттенхэм" сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ и прошёл в 1/4 финала Лиги Европы.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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