Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Тоттенхэма рассказал о своём будущем в клубе
Спойлер - не переживает
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" рассказал о своём будущем в клубе
По словам Анге Постекоглу, внимания к нему стало больше, но он продолжается заниматься любимым делом, несмотря на ситуацию в клубе.
"Да, внимание стало более пристальным, потому что стало больше шума, но это не значит, что это должно вас затрагивать.
Я люблю то, что я делаю. Я встаю каждый день, принимаю вызов, смотрю, какие есть возможности, и продолжаю двигаться.
Существует много шума. Я думаю, что в этом всегда есть две стороны. Одна из них — люди как бы критически анализируют то, что я делаю. Другая — как история о менеджере, находящемся под давлением, — люди от этого приходят в восторг.
Независимо от того, что произошло против "АЗ", я бы все равно пошел домой и спросил своих детей, как прошел концерт. Моя жизнь продолжается. Это не настолько подавляюще, чтобы я чувствовал необходимость все это блокировать или реагировать на это. Это меня не беспокоит", - сказал Постекоглу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Тоттенхэм" сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ и прошёл в 1/4 финала Лиги Европы.
Популярное сейчас
- Известно, какая команда заработала больше денег в Лиге чемпионов 2024/25
- Генштаб подытожил потери россиян за прошедшие сутки: сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны?
- Два ассиста Малиновского, неприкасаемый Цыганков, состав Бельгии на Украину. Главные новости за 14 марта
- Нападающий Ливерпуля может продолжить карьеру в Испании
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак