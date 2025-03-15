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Челси купит 17-летнего вингера Спортинга за 51 миллион евро

Англия

Очередной большой расход "пенсионеров"

Челси купит 17-летнего вингера Спортинга за 51 миллион евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" оформит трансфер правого вингера "Спортинга" Джованни Куэнда. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В общей сложности "пенсионеры" потратят на этот переход 51 миллион евро. Общий пакет трансфера уже согласован со "львами".

"Челси" соревновался с "Манчестер Юнайтед" и "Баварией" за переход Куэнды. Лондонцы хотели выиграть гонку у этих клубов, которые также планировали оформить трансфер вингера летом.

В текущем сезоне Куэнда провел 43 матча в составе первой команды "Спортинга" во всех турнирах. На его счету 10 результативных действий (2+8).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 17-летнего португальца в 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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