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Челси купит 17-летнего вингера Спортинга за 51 миллион евро
Очередной большой расход "пенсионеров"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" оформит трансфер правого вингера "Спортинга" Джованни Куэнда. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В общей сложности "пенсионеры" потратят на этот переход 51 миллион евро. Общий пакет трансфера уже согласован со "львами".
"Челси" соревновался с "Манчестер Юнайтед" и "Баварией" за переход Куэнды. Лондонцы хотели выиграть гонку у этих клубов, которые также планировали оформить трансфер вингера летом.
В текущем сезоне Куэнда провел 43 матча в составе первой команды "Спортинга" во всех турнирах. На его счету 10 результативных действий (2+8).
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 17-летнего португальца в 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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