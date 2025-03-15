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Гвардиола: Эрлинг должен помогать нам все больше и больше

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Может поставить новое достижение

Гвардиола: Эрлинг должен помогать нам все больше и больше

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил игру лидера "горожан" Эрлинга Холанда.

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Напомним, сегодня в 17:00 "Сити" сыграет против "Брайтона", в этой игре нападающий "Манчестер Сити" может установить новый для себя рекорд. К матчу 29 тура у норвежца 99 (83+16) очков, если сегодня он совершит результативное действие, он достигнет числа 100.

"Это невероятно, что делает Эрлинг... и я хочу большего. Эрлинг должен помогать нам все больше и больше, чтобы мы добились того, чего хотим в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

Напомним, только в рамках АПЛ Холланд забил 20 голов и отдал 3 голевых передачи в 27 играх.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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