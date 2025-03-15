Гвардиола: Эрлинг должен помогать нам все больше и больше

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил игру лидера "горожан" Эрлинга Холанда.

Читайте также Салах повторил рекорд АПЛ по количеству голевых действий за сезон

Напомним, сегодня в 17:00 "Сити" сыграет против "Брайтона", в этой игре нападающий "Манчестер Сити" может установить новый для себя рекорд. К матчу 29 тура у норвежца 99 (83+16) очков, если сегодня он совершит результативное действие, он достигнет числа 100.

"Это невероятно, что делает Эрлинг... и я хочу большего. Эрлинг должен помогать нам все больше и больше, чтобы мы добились того, чего хотим в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

Напомним, только в рамках АПЛ Холланд забил 20 голов и отдал 3 голевых передачи в 27 играх.