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Плимут сыграет против прямого конкурента из зоны вылета: выйдет ли Таловеров в старте?

Англия

Битва за шесть очков

Плимут сыграет против прямого конкурента из зоны вылета: выйдет ли Таловеров в старте?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 38 тура Чемпионшипа "Плимут Аргайл" дома примет "Дерби Каунти". Украинский центрбек Максим Таловеров выйдет в стартовом составе хозяев.

Для него это будет 11-й матч подряд в основе своей новой команды. За все это время он провел вне поля всего 11 минут.

Сейчас "Плимут" идет на последнем, 24-м месте в Чемпионшипе. "Дерби" занимает 22 позицию. Обе команды находятся в зоне вылета, а разрыв между ними составляет два очка.

Матч начнется в 17:00.

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Дерби Каунти Плимут Аргайл Максим Таловеров
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