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Плимут сыграет против прямого конкурента из зоны вылета: выйдет ли Таловеров в старте?
Битва за шесть очков
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 38 тура Чемпионшипа "Плимут Аргайл" дома примет "Дерби Каунти". Украинский центрбек Максим Таловеров выйдет в стартовом составе хозяев.
Your Greens for Derby (H) ???? pic.twitter.com/alglk7YMuB— Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 15, 2025
Для него это будет 11-й матч подряд в основе своей новой команды. За все это время он провел вне поля всего 11 минут.
Сейчас "Плимут" идет на последнем, 24-м месте в Чемпионшипе. "Дерби" занимает 22 позицию. Обе команды находятся в зоне вылета, а разрыв между ними составляет два очка.
Матч начнется в 17:00.
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