Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: В этом сезоне наш клуб заслужил сидеть на диване с бокалом вина
Такую фразу можно понять по-разному
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. Уверяет, что большого горя не испытывает.
"У меня нет никаких разочарований и сожалений - мы не заслуживаем быть в плей-офф Лиги чемпионов. Наслаждайтесь футболом, фантастическими играми в Париже или Мадриде; тем, как хорошо играет "Барселона" на протяжении всего сезона; тем, как они играли 65 или 70 минут против "Бенфики".
Я просто зритель, который учится, видит, наслаждается - и я не испытываю никакого чувства: "Ах, как жаль, что "Манчестер Сити" там нет". В этом сезоне наш клуб заслужил сидеть на диване с бокалом вина", - сказал Гвардиола.
Сегодня, 15-го марта "Манчестер Сити" в 29-м туре АПЛ встретится с "Брайтоном". Старт матча - в 17:00 по украинскому времени.
Популярное сейчас
- Известно, какая команда заработала больше денег в Лиге чемпионов 2024/25
- Связка Килиана Мбаппе и Винисиуса под угрозой. В чем дело?
- Два ассиста Малиновского, неприкасаемый Цыганков, состав Бельгии на Украину. Главные новости за 14 марта
- Нападающий Ливерпуля может продолжить карьеру в Испании
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность