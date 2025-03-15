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Гвардиола: В этом сезоне наш клуб заслужил сидеть на диване с бокалом вина

Англия

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Гвардиола: В этом сезоне наш клуб заслужил сидеть на диване с бокалом вина

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. Уверяет, что большого горя не испытывает.

"У меня нет никаких разочарований и сожалений - мы не заслуживаем быть в плей-офф Лиги чемпионов. Наслаждайтесь футболом, фантастическими играми в Париже или Мадриде; тем, как хорошо играет "Барселона" на протяжении всего сезона; тем, как они играли 65 или 70 минут против "Бенфики".

Я просто зритель, который учится, видит, наслаждается - и я не испытываю никакого чувства: "Ах, как жаль, что "Манчестер Сити" там нет". В этом сезоне наш клуб заслужил сидеть на диване с бокалом вина", - сказал Гвардиола.

Сегодня, 15-го марта "Манчестер Сити" в 29-м туре АПЛ встретится с "Брайтоном". Старт матча - в 17:00 по украинскому времени.

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Источник:
cityxtra.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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