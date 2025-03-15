АПЛ. Эвертон с Миколенко вырывают ничью на последних минутах и легкая прогулка лесников в Испвиче

Сегодняшний игровой день в Премьер-лиге не очень радует громкими вывесками и по сути среди топ-клубов играл только "Манчестер Сити", которому противостоял "Брайтон". Об этом матче у нас на сайте будет отдельный материал. А здесь мы поговорим о еще трех матчах, которые проходили параллельно, среди них есть и игра с участием украинца Виталия Миколенко, на ней сконцентрируем наибольшее внимание.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Эвертон" - "Вест Хэм" 1:1

Голы: О'Брайен (90+1) - Соучек (67)

"Эвертон": Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Гейе, Гарнер (Айрогбунам, 79) - Алькарас, Дукуре (Линдстром, 68), Гаррисон (Шермити, 79) - Бету (Броя, 79)

"Вест Хэм": Ареола - Тодибо (Родригес, 90+2), Килман, Мавропанос - Ван-Биссака, Соучек, Уорд-Прауз, Эмерсон - Пакета (Солер, 83), Боуэн, Кудус (Фергюсон, 90+2)

Предупреждения: Шермити (85) - Тодибо (45+2), Пакета (81)

Виталий Миколенко ожидаемо оказался в стартовом составе, и мы сразу отметим, что он провел нормальный и ровный матч. Это была битва за шесть очков между двумя командами, находящимися внизу турнирной таблицы, каждый хотел оторваться от зоны вылета, но, кажется, страх проиграть был больше, чем желание забить.

Именно это и создавало настроение на весь матч. Команда Дэвида Мойеса на правах хозяина имела инициативу фактически на протяжении всего матча, однако их атаки ограничивались подачами в штрафную "молотобойцев". То есть не комбинации наиграные, не попытки пройти соперника короткими передачами, а именно подачи с флангов. В основном передачи шли с правого фланга, но и Миколенко тоже периодически делал свои подачи, однажды после такой Норберту Бету пробивал головой, но выше ворот.

"Вест Хэм" мало показывал атакующие игры, они больше играли от соперника и закрывались на собственной половине, периодически выбегая в контратаки, которые четко прерывали "ириски". Миколенко уверенно держал оборону на своем фланге, периодически подключался к атакам и поддерживал их, то есть вопросов к украинцу практически нет.

В конце первого тайма Бету претендовал на пенальти, которое даже назначил главный арбитр, но после пересмотра повтора изменил свое решение, не фолил против него Мавропанос. И игра проходила в вышеописанном темпе до середины второго тайма, где частично неожиданно Боуэн прошел по флангу О'Брайена и отдал пас в штрафную на Томаша Соучека, который без плотной опеки пробил в дальний угол ворот Пикфорда. 0:1, хотя казалось, если мы и увидим гол, то именно от хозяев поля, а не от команды Грэма Поттера. Но таковы реалии.

До конца матча "ириски" делали все возможное, чтобы сравнять счет, и у них это получилось. После передачи в штрафную Гейе отдал пас во вратарскую, а оттуда О'Брайен расстрелял ворота Ареола. В итоге Алькарас до финального свистка чуть не вырвал еще победу, но и такая вырванная ничья тоже неплохая по результату для хозяев. 9-й матч матч "ирисок" без поражений. Они в этом плане очень стабильны.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Ипсвич" - "Ноттингем Форест" 2:4

Голы: Каюсте (82), Херст (90+3) - Миленкович (35), Эланга (37, 41), Жота Силва (87)

"Ипсвич": Палмер - О'Ши, Вулфенден, Гривз (Берджесс, 46), Дэвис - Филлипс (Тейлор, 86), Каюсте - Хатчинсон, Энсисо (Броудхед, 80), Филоджен (Кларк, 80) - Дилеп (Херст, 80)

"Ноттингем Форест": Селс - Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс - Домингес (Йейтс, 67), Андерсон - Эланга (Морато, 67), Гиббз-Уайт (Данило, 89), Хадсон-Одои (Жота Силва, 81) - Вуд (Авонии, 80)

Предупреждения: Филлипс (54) - Домингес (64)

Ну а тут еще накануне мало кто сомневался в том, что подопечные Нуну Эшпириту Санту не заберут свои три очка. Они играли против одного из главных аутсайдеров этого сезона и они все еще чувствуют голод к результатам, ведь имеют реальную возможность залететь в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Игра была на бумаге простая, но по факту очень ответственная, ведь неьзя было допустить недооценки соперника. В итоге недооценки не произошло, а все вопросы были решены еще в первом тайме. Гол от Миленковича после углового, а впоследствии и дубль Энтони Эланги до свистка на перерыв означали, что это очередное разочарование для "Ипсвича", ведь отстаивать результат "лесники" умеют отлично.

Во втором тайме гости отошли немного назад и играли уже по счету, как они привыкли и как они умеют. Впоследствии последовали замены от Эшпириту Санту, которые также были призваны забетонировать пространство позади. План сработал неидеально, ведь пропустили два гола в конце матча, но и свой тоже успели забить. Справедливая победа "Ноттингем Форест", они получают очередные три очка и закрепляются на третьей строчке.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" 1:2

Голы: Онуачу (75) - Ларсен (19, 47)

"Саутгемптон": Рамсдейл - Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Гарвуд-Беллис - Сугавара (Арчер, 69), Угочукву (Даунс, 83), Арибо (Стивенс, 90+2), Меннинг - Диблинг, Фернандеш (Онуачу, 46), Сулемана (Гренбек, 83)

"Вулверхэмптон": Са - Доэрти, Агбаду, Тоти - Семеду (Джига, 89), Гомеш, Андре, Аит-Нури (Буэно, 80) - Мунесси (Гедеш, 69), Белльгар (Сарабия, 69) - Ларсен (Дойл, 90)

Предупреждения: нет

Игра с участием еще одного аутсайдера Премьер-лиги в этом сезоне, только на этот раз ему противостоял не соперник из топ-3, а команда, которая сама находится недалеко от зоны вылета. Конечно, этот матч был чрезвычайно важен для Витора Перейры и его "Вулверхэмптона". Набирать очки ведь не так просто и если где-то и нужно это делать, то точно вот в таких матчах.

В принципе, "волки" доказали, что точно сильнее своего соперника. В первом тайме счет открыл Ларсен точным ударом головой после подачи от Белльгара, а на старте второго нападающий оформил дубль после передачи того же Белльгара. На 75-й минуте вышедший на замену Онуачу все же сократил отставание "святых", но это не помогло подопечным Юрича зацепиться за очки в этой игре.

"Вулверхэмптон" остается 17-м, в шаге от зоны вылета, вот только расстояние до этой зоны увеличилось, теперь она составляет 9 очков. Кстати, ровно столько очков "Саутгемптон" и набрал в этом сезоне чемпионат. Катастрофа.