Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дерби украинцев в Англии. Борнмут принимает Брентфорд. Сыграют ли Забарный и Ярмолюк?
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В 29-м туре АПЛ "Борнмут" принимает "Брентфорд".
Илья Забарный отбыл трёхматчевую дисквалификацию за красную карточку и выходит в стартовом составе.
Ready for #BOUBRE ???? pic.twitter.com/QB1RA9pFm2— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 15, 2025
Егор Ярмолюк – остался на скамейке запасных.
Your Bees to take on Bournemouth ????#BOUBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/dYXCX1nytJ— Brentford FC (@BrentfordFC) March 15, 2025
Это пятая встреча команд друг с другом. "Борнмут" ни разу не побеждал "Брентфорд". В 5 матчах "вишеньки" трижды проиграли и дважды сыграли вничью.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Перед поединком "Борнмут" занимает 9-е место с 44-мя баллами, "Брентфорд" - 12-й с 38-ю очками.
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени
Популярное сейчас
- Украинская ракета Длинный Нептун на 1000 километров прошла успешное боевое применение – Зеленский
- Известно, какая команда заработала больше денег в Лиге чемпионов 2024/25
- Связка Килиана Мбаппе и Винисиуса под угрозой. В чем дело?
- Глывинский: Версия о том, что Мудрика могли "уколоть" в сборной - это выдумки
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак