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Дерби украинцев в Англии. Борнмут принимает Брентфорд. Сыграют ли Забарный и Ярмолюк?

Англия

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени

Дерби украинцев в Англии. Борнмут принимает Брентфорд. Сыграют ли Забарный и Ярмолюк?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 29-м туре АПЛ "Борнмут" принимает "Брентфорд".

Илья Забарный отбыл трёхматчевую дисквалификацию за красную карточку и выходит в стартовом составе.

Егор Ярмолюк – остался на скамейке запасных.

Это пятая встреча команд друг с другом. "Борнмут" ни разу не побеждал "Брентфорд". В 5 матчах "вишеньки" трижды проиграли и дважды сыграли вничью.

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Перед поединком "Борнмут" занимает 9-е место с 44-мя баллами, "Брентфорд" - 12-й с 38-ю очками.

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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