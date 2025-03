Дерби украинцев в Англии. Борнмут принимает Брентфорд. Сыграют ли Забарный и Ярмолюк?

В 29-м туре АПЛ "Борнмут" принимает "Брентфорд".

Илья Забарный отбыл трёхматчевую дисквалификацию за красную карточку и выходит в стартовом составе.

Егор Ярмолюк – остался на скамейке запасных.

