АПЛ. Манчестер Сити – Брайтон 2:2. Боевая ничья

Английская Премьер-лига, 29 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Хупер

В первом круге "Брайтон" в конце встречи перевернул игру против "Манчестер Сити", одержав волевую победу. Это была боевая игра до последних секунд. Сегодня на "Этихаде" тоже встретились две упрямые команды.

Первый тайм лучше провели подопечные Гвардиолы – это вылилось в результат. На 11-й минуте хозяева открыли счет благодаря пенальти. Мармуш накрутил Уэбстера, а тот перецепил ногу египтянина. Холанд удар с точки реализовал, ударив в другой угол от голкипера "чаек". 21 гол Эрлинга в текущем сезоне чемпионата. До первого Салаха целых шесть голов.

"Брайтон" забил еще раньше – на шестой минуте, но гол Митомы был отменен из-за фола в атаке. А на 21 минуте гости легально сравняли счет. Красиво пробил Эступиньян обводным ударом. Еще и поймал Ортегу на противоходе.

К концу тайма у команд было по одному нереализованному полумоменту. Но кроме этого еще "Сити" успел все же забить свой гол. На 39-й минуте Мармуш к заработанному пенальти добавил и гол. После ошибки Рюттера практически моментально наказали "горожане": Омар пробил с дуги под штангу ворот.

Who's enjoying Omar Marmoush playing in the Premier League? ???? A stunning strike from range by the Egyptian restores @ManCity 's lead #MCIBHA pic.twitter.com/lHVCnhwHA5

На старте второй половины встречи голевая феерия продолжилась. Подопечные Гвардиолы забили третий гол, но есть нюанс: Хусанов отправил мяч в свои ворота. Хиншелвуд бил из пределов штрафной совершенно бесперспективным ударом. Правда, рикошет от колена узбекского новичка "Сити" ситуацию изменил. 2:2 на табло.

Но на 53 минуте "Брайтон" имел очень хороший момент, чтобы еще и вперед выйти. После зрячего прострела Педро ни один из партнеров не смог пробить. Первый пропустил, второй просто не успел закрыть дальнюю штангу. Впоследствии и Митома плотно бил в створ – Ортега спас. После перерыва "чайки" лучше летали.

Гвардиола, как обычно, минимизировал свои замены. Однако в итоге провел одну вынужденную. На 58 минуте он выпустил Бернарду Силву вместо Савиньо. Португалец вообще в игру не вошел, да еще через 17 минут получил повреждения и покинул поле.

На 82 минуте счастье гостей как и появилось ниоткуда, так и исчезло вдаль. Всеми правдами и правдами прошел прострел на совершенно свободного Балебу, но тот с 10 метров пробил по воробьям. Под конец матча и Де Брюйне опасно пробивал: мяч после рикошета пролетел мимо штанги.

A HUGE chance for Brighton ????



Carlos Baleba misses a golden opportunity to put the visitors 3-2 up late in the match#MCIBHA pic.twitter.com/Huo3ipPnFU