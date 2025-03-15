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Фулхэм — Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Фулхэм попытается добыть столь необходимые три очка, которые позволят продолжить борьбу за место в топ-5
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура АПЛ на стадионе "Крейвен Коттедж" сойдутся "Фулхэм" и "Тоттенхэм" в лондонском дерби, обещающем напряженную борьбу. "Шпоры", под руководством Анге Постекоглу, будут стремиться получить важные очки в погоне опираясь на атакующий потенциал ключевых игроков. Зато "Фулхэм" будет пытаться попасть в зону Лиги конференций и вырвать такие нужные три очка. Удастся ли "дачникам" преодолеть сопротивление "шпор", или "Тоттенхэм" удивит фаворита?
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Команды начнут игру в 15:30 по киевскому времени. Транслировать этот поединок в прямом эфире будет канал Setanta Sports.
Английская Премьер-лига. 29-й тур.
16 марта. 15:30. Крейвен Коттедж (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
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