Фулхэм — Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 29-го тура АПЛ на стадионе "Крейвен Коттедж" сойдутся "Фулхэм" и "Тоттенхэм" в лондонском дерби, обещающем напряженную борьбу. "Шпоры", под руководством Анге Постекоглу, будут стремиться получить важные очки в погоне опираясь на атакующий потенциал ключевых игроков. Зато "Фулхэм" будет пытаться попасть в зону Лиги конференций и вырвать такие нужные три очка. Удастся ли "дачникам" преодолеть сопротивление "шпор", или "Тоттенхэм" удивит фаворита?

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Команды начнут игру в 15:30 по киевскому времени. Транслировать этот поединок в прямом эфире будет канал Setanta Sports.

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 марта. 15:30. Крейвен Коттедж (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports