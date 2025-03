Вошёл в историю. Холанд быстрее всех совершил 100 голевых действий в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд быстрее всех совершил 100 голевых действий в АПЛ.

В матче против "Брайтона" норвежский нападающий на 11-й минуте реализовал пенальти. Этот гол стал 84-м голом в карьере Холанда в "Манчестер Сити". Также на его счету 16 ассистов.

Холанду понадобилось для достижения такого результата 94 матча. Он опередил Алана Ширера (100 матчей), Эрика Кантону. Мохамеда Салаха (по 116 матчей) и Серхио Агуэро (118 матчей).

100 - With 84 goals and 16 assists in 94 games, Erling Haaland has reached 100 goal involvements in fewer appearances than any player in Premier League history. Machine. pic.twitter.com/FrEmM67wbg