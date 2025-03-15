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Вошёл в историю. Холанд быстрее всех совершил 100 голевых действий в АПЛ

Англия
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Вошёл в историю. Холанд быстрее всех совершил 100 голевых действий в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд быстрее всех совершил 100 голевых действий в АПЛ.

В матче против "Брайтона" норвежский нападающий на 11-й минуте реализовал пенальти. Этот гол стал 84-м голом в карьере Холанда в "Манчестер Сити". Также на его счету 16 ассистов.

Холанду понадобилось для достижения такого результата 94 матча. Он опередил Алана Ширера (100 матчей), Эрика Кантону. Мохамеда Салаха (по 116 матчей) и Серхио Агуэро (118 матчей).

Но это не помогло "Манчестер Сити" победить в домашнем матче. "Горожане" поделили очки с "Брайтоном" (2:2).

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К слову, это его 21-й гол в АПЛ в нынешнем сезоне.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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