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Вошёл в историю. Холанд быстрее всех совершил 100 голевых действий в АПЛ
Машина!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд быстрее всех совершил 100 голевых действий в АПЛ.
В матче против "Брайтона" норвежский нападающий на 11-й минуте реализовал пенальти. Этот гол стал 84-м голом в карьере Холанда в "Манчестер Сити". Также на его счету 16 ассистов.
Холанду понадобилось для достижения такого результата 94 матча. Он опередил Алана Ширера (100 матчей), Эрика Кантону. Мохамеда Салаха (по 116 матчей) и Серхио Агуэро (118 матчей).
100 - With 84 goals and 16 assists in 94 games, Erling Haaland has reached 100 goal involvements in fewer appearances than any player in Premier League history. Machine. pic.twitter.com/FrEmM67wbg— OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2025
Но это не помогло "Манчестер Сити" победить в домашнем матче. "Горожане" поделили очки с "Брайтоном" (2:2).
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К слову, это его 21-й гол в АПЛ в нынешнем сезоне.
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