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Горожане не обыграли дома прямого конкурента. Манчестер Сити – Брайтон 2:2. Обзор матча
Не удержали преимущество
Getty Images / Global Images Ukraine
Быстрый 11-метровый удар в исполнении "небесно-голубых" не стал помехой для гостей. "Чайки" дважды сравнивали счет и создали даже больше возможностей (статистика ударов – 15-11). Вот только обеим командам не хватало точности, поскольку большинство ударов пролетало мимо ворот.
Подопечные Гвардиолы замыкают топ-5 (48 очков) и 2 апреля будут принимать "Лестер". "Альбион" занимает седьмую позицию (47 баллов) и в начале следующего месяца дома будет играть против "Астон Виллы".
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Смотрите обзор матча 29 тура чемпионата Англии
Манчестер. Этихад Стэдиум
Голы: Холанд, 11 (п), Мармуш, 39 – Эступиньян, 21, Хусанов, 48 (аг)
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