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Горожане не обыграли дома прямого конкурента. Манчестер Сити – Брайтон 2:2. Обзор матча

Англия

Не удержали преимущество

Горожане не обыграли дома прямого конкурента. Манчестер Сити – Брайтон 2:2. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Быстрый 11-метровый удар в исполнении "небесно-голубых" не стал помехой для гостей. "Чайки" дважды сравнивали счет и создали даже больше возможностей (статистика ударов – 15-11). Вот только обеим командам не хватало точности, поскольку большинство ударов пролетало мимо ворот.

Подопечные Гвардиолы замыкают топ-5 (48 очков) и 2 апреля будут принимать "Лестер". "Альбион" занимает седьмую позицию (47 баллов) и в начале следующего месяца дома будет играть против "Астон Виллы".

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Смотрите обзор матча 29 тура чемпионата Англии

Манчестер. Этихад Стэдиум

Манчестер Сити – Брайтон 2:2

Голы: Холанд, 11 (п), Мармуш, 39 – Эступиньян, 21, Хусанов, 48 (аг)

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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