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Арсенал – Челси: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

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Арсенал – Челси: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 15 марта, в рамках 29-го тура АПЛ 2024/25 пройдет лондонское дерби.

"Арсенал", который идет вторым, на своем поле будет принимать "Челси", который располагается на четвертой строчке. Сейчас расстояние от командами составляет шесть очков.

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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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