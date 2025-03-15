Арсенал – Челси: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

В воскресенье, 15 марта, в рамках 29-го тура АПЛ 2024/25 пройдет лондонское дерби.

"Арсенал", который идет вторым, на своем поле будет принимать "Челси", который располагается на четвертой строчке. Сейчас расстояние от командами составляет шесть очков.

Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.