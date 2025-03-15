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Феерическое возвращение Деле Алли: дебют за Комо, первый матч за 2 года, красная за 9 минут

Англия

Перестарался

Феерическое возвращение Деле Алли: дебют за Комо, первый матч за 2 года, красная за 9 минут

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Деле Алли дебютировал за "Комо" в матче 29-го тура Серии против "Милана" (1:2). Он вышел на поле на 81-й минуте, а уже в компенсированное время после вмешательства VAR получил красную карточку за то, что жестко влетел в Лофтуса-Чика.

Это была первая официальная игра Деле Алли за 2 года.

Контракт 28-летнего футболиста с "Комо" рассчитан до конца июня 2026-го года. В своей карьере выступал за "Милтон Кинз Донз", "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Бешикташ".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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