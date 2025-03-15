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Феерическое возвращение Деле Алли: дебют за Комо, первый матч за 2 года, красная за 9 минут
Перестарался
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Деле Алли дебютировал за "Комо" в матче 29-го тура Серии против "Милана" (1:2). Он вышел на поле на 81-й минуте, а уже в компенсированное время после вмешательства VAR получил красную карточку за то, что жестко влетел в Лофтуса-Чика.
Это была первая официальная игра Деле Алли за 2 года.
Dele Alli was sent off after receiving a red card just nine minutes into his first professional appearance in two years.— ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2025
Even Kyle Walker was pleading with the ref to keep the initial yellow and to not change it to a red ???? pic.twitter.com/B6hWGYeHks
Контракт 28-летнего футболиста с "Комо" рассчитан до конца июня 2026-го года. В своей карьере выступал за "Милтон Кинз Донз", "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Бешикташ".
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