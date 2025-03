Феерическое возвращение Деле Алли: дебют за Комо, первый матч за 2 года, красная за 9 минут

Полузащитник Деле Алли дебютировал за "Комо" в матче 29-го тура Серии против "Милана" (1:2). Он вышел на поле на 81-й минуте, а уже в компенсированное время после вмешательства VAR получил красную карточку за то, что жестко влетел в Лофтуса-Чика.

Это была первая официальная игра Деле Алли за 2 года.

Dele Alli was sent off after receiving a red card just nine minutes into his first professional appearance in two years.



