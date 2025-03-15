  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лестер – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лестер – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Аутсайдер против звездного середняка

Лестер – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Лестер" проиграл пять последних матчей АПЛ, не забив ни одного гола. Также в первом круге "лисы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3. А вот манкунианцы мало-помалу, но параллельно прогрессируют. Сможет ли Рууд ван Нистелрой во главе “Лестера” удивить свою бывшую команду?

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Видеотрансляции этого матча не будет на телеканалах Setanta Sports. Она доступна только непосредственно на платформе Setanta. Старт встречи – в воскресенье, 16 марта, в 21:00.

Английская Премьер-лига, 29 тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

По теме
yellow-arrow
Ван Нистелрой против своих. Лестер – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.03.2025
yellow-arrow
Феерическое возвращение Деле Алли: дебют за Комо, первый матч за 2 года, красная за 9 минут
yellow-arrow
Арсенал – Челси: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Манчестер Юнайтед Лестер Сити Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости