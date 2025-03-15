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Лестер – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Аутсайдер против звездного середняка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" проиграл пять последних матчей АПЛ, не забив ни одного гола. Также в первом круге "лисы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3. А вот манкунианцы мало-помалу, но параллельно прогрессируют. Сможет ли Рууд ван Нистелрой во главе “Лестера” удивить свою бывшую команду?
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Видеотрансляции этого матча не будет на телеканалах Setanta Sports. Она доступна только непосредственно на платформе Setanta. Старт встречи – в воскресенье, 16 марта, в 21:00.
Английская Премьер-лига, 29 тур
"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)
Главный арбитр: Томас Брамалл
Прямая трансляция: Setanta Sports App
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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