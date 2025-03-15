Лестер – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Лестер" проиграл пять последних матчей АПЛ, не забив ни одного гола. Также в первом круге "лисы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3. А вот манкунианцы мало-помалу, но параллельно прогрессируют. Сможет ли Рууд ван Нистелрой во главе “Лестера” удивить свою бывшую команду?

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Видеотрансляции этого матча не будет на телеканалах Setanta Sports. Она доступна только непосредственно на платформе Setanta. Старт встречи – в воскресенье, 16 марта, в 21:00.

Английская Премьер-лига, 29 тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

Прямая трансляция: Setanta Sports App

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