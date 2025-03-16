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Только у двух игроков по 20+ голов в чемпионатах за последние 5 лет

Англия
Обновлено

Француз и норвежец в топе

Только у двух игроков по 20+ голов в чемпионатах за последние 5 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

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За последние 5 лет в топ-5 лиг только Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе отличились не менее 20 голами, сообщает Squawka.

По информации статистического портала, вчера нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил гол в матче против "Брайтона". На текущий момент у Холанда 21 гол и 3 результативных передачи в 28 матчах АПЛ.

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Форвард "Реала" Килиан Мбаппе, в свою очередь, отличился дублем в крайнем матче за "сливочных" против "Вильярреала". Теперь у него после 26 игр в чемпионате Испании на счету 20 мячей и 3 ассиста.

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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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