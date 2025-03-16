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Возвращение в состав синих. Челси планирует сделать Андрея Сантоса основным игроком состава
Сейчас полузащитник играет за Страсбург
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Челси" приняло решение не отправлять в аренду Андрея Сантоса после "Страсбурга", а сделать из него ключевого полузащитника "пенсионеров".
Как пишет Фабрицио Романо, даже подписание Дариу Эссугу не изменит планов на Андрея Сантоса.
Напомним, за этот сезон в "Страсбурге" Сантос забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 23 играх в чемпионате Франции.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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