Возвращение в состав синих. Челси планирует сделать Андрея Сантоса основным игроком состава

Руководство "Челси" приняло решение не отправлять в аренду Андрея Сантоса после "Страсбурга", а сделать из него ключевого полузащитника "пенсионеров".

Как пишет Фабрицио Романо, даже подписание Дариу Эссугу не изменит планов на Андрея Сантоса.

Напомним, за этот сезон в "Страсбурге" Сантос забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 23 играх в чемпионате Франции.