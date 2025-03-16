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Не Салах. Ливерпуль назвал лучшего игрока февраля

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Не Салах. Ливерпуль назвал лучшего игрока февраля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" назвал лучшего игрока февраля.

Им стал полузащитник Доминик Собослаи. Венгерский футболист прокомментировал награду

"Это был замечательный месяц для всех нас, а также для меня. Я вошёл в ритм, в котором хотел быть, и я просто надеюсь продолжать в том же духе.

Мы знали ещё до начала февраля, что у нас будет много игр, поэтому мы должны были извлечь из этого максимум. Таков был план, и мы его выполнили, так что мы просто продолжим в том же духе", - заявил Собослаи.

Собослаи в феврале на все матчи выводил "Ливерпуль" в качестве капитана. Также он дважды становился игроком матча.

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В феврале Собослаи забил 3 гола во всех турнирах и сделал один ассист.

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Ливерпуль Доминик Собослаи
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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