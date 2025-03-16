Не Салах. Ливерпуль назвал лучшего игрока февраля

"Ливерпуль" назвал лучшего игрока февраля.

Им стал полузащитник Доминик Собослаи. Венгерский футболист прокомментировал награду

"Это был замечательный месяц для всех нас, а также для меня. Я вошёл в ритм, в котором хотел быть, и я просто надеюсь продолжать в том же духе.

Мы знали ещё до начала февраля, что у нас будет много игр, поэтому мы должны были извлечь из этого максимум. Таков был план, и мы его выполнили, так что мы просто продолжим в том же духе", - заявил Собослаи.